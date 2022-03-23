Панин был удален до конца матча с «Трактором» за удар в голову Седлаку

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин был удален до конца матча с «Трактором» (1:7) за силовой прием в голову. Инцидент произошел во втором периоде четвертого матча серии Кубка Гагарина.

Защитник челябинцев Альберт Яруллин выполнил передачу под синюю линию Лукашу Седлаку, которого сильным ударом плечом в голову встретил капитан «Салавата Юлаева».

Из-за этого эпизода на льду началась потасовка, за партнера по команде заступился Ник Бэйлен, который начал драку с Паниным.

В результате Панин получил удаление до конца игры. Бэйлену арбитры назначили 17 минут штрафа (зачинщик драки, драка и дисциплинарный штраф).