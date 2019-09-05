Панарин выбрал между СКА и «Спартаком». И рассказал о «тестярике» Знарке

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Как думаете, случится ли локаут в НХЛ?

— Насколько я знаю — нет. Не думаю, что игроки будут готовы зарубаться.

— Если вдруг это случится, за кого будете играть? СКА или «Спартак»?

— Тестярику (имеется в виду Олег Знарок — отец Алисы, бывший главный тренер сборной, возглавляющий сейчас «Спартак». — Прим. «СЭ»), конечно, нужно помогать. Но this is business. Нужно думать о хорошем контракте.

— На отдыхе со Знарком хоккей обсуждаете?

— Я не такой фанат, как Никита Кучеров. Не могу бесконечно думать об этом. А вот Олег Валерьевич — чисто хоккейный человек. Когда он приехал ко мне в Коламбус, сразу же настроил себе КХЛ-ТВ. Я вот начал пересматривать хайлайты с матчей только под конец отпуска. Иногда нужно время, чтобы соскучиться. Сейчас снова вызвал эмоции к хоккею через YouTube.

— Что смотрели?

— Голы — свои и Кучерова. А то так можно забыть, что ты в порядке. Себе тоже нужно иногда напоминать. И голы других топовых игроков посмотрел.

— Кто эти топовые игроки?

— Кучеров, Макдэвид, ну, и я — в полном порядосе (смеется). Еще мне нравится Кузя и Мэттьюс. Всех перечислить сложно.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина