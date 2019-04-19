Панарин пока за "Авангард". Но не верит, что ЦСКА может "слить"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин поддержал "Авангард" в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. По словам экс-хоккеиста СКА, после вылета невского клуба он – за интересную игру. Вдобавок нападающий обратил внимание на размер площадок в КХЛ и Северной Америке.

– В КХЛ интересный хоккей, накал. Те же Омск и "Салават" особенно хорошо играли, много дрались. Я уже говорил об этом: теперь смотрю, а раньше не замечал – нужно что-то с площадками делать. Площадки большие, хоккей разбросан по углам, медленнее шайба перемещается, моментов мало. В НХЛ площадка меньше, игра быстрее. Даже когда приезжаешь после КХЛ, кажется, что много моментов. В КХЛ кажется, что от синей линии до ворот не добросишь, а тут ворота ближе. И для болельщиков лучше, динамичнее хоккей, больше столкновений. В КХЛ это поднимет зрелищность. На чемпионат мира когда приезжаешь, чувствуешь сразу. Стоит вчетвером против пятерых остаться, не понимаешь, как вообще шайбу забрать – зона большая, не угнаться. Но это мое мнение.

Я надеюсь, "Авангард" выиграет этот (четвертый) матч, чтобы поинтереснее смотрелся финал.

Конечно, ЦСКА проще будет выиграть Кубок, 3-0 в серии ведут. Но плей-офф такая штука, если "Авангард" выиграет сегодня, поедет к ЦСКА и каким-то чудом возьмет еще игру… ЦСКА тогда затрясет немножко. А это уже 3-2 и возвращаться в Омск (Панарин сказал именно так, не упомянув Балашиху. – Прим. "СЭ"). Все может быть, если честно. Я – за хороший хоккей.

СКА вылетел, так что я теперь просто за хороший хоккей. Чтобы болельщикам было интереснее. Если 4-0, это не так прикольно. Хотелось бы накала. Так что сейчас – да, я за "Авангард".

ЦСКА сейчас сливает, чтобы Кубок дома выиграть? Такое не возможно. Плей-офф такая штука, все быстро может поменяться, можно так и совсем проиграть. Ни одна команда так не делала. Если только в лиге Челябинской области. Так-то это невозможно. Сливать, чтобы победить… Так можно вообще обоср***ся.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей