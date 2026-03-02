Пакетт вернулся в Россию и продолжает восстановление

Как стало известно «СЭ», нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт вернулся в расположение клуба после операции в Германии.

В клубе понимают, что в этом сезоне Седрик уже никаким образом не сможет помочь, но продолжают попытки восстановить здоровье канадца.

В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 32-летний канадец сыграл 21 матч и набрал 10 (6+4) очков.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 72 очков в 60 матчах.

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