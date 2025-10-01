Пакетт рассказал, что поменялось в «Динамо» после возвращения в тренерский штаб Козлова
Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в разговоре с «СЭ» поделился мнением об изменениях в команде после увольнения старшего тренера Ильнура Гизатуллина и возвращения Вячеслава Козлова.
«Поменялся подход к игрокам. Думаю, нас такие перестановки сплотили внутри команды. Кажется, что мы начали играть жестче. Но еще есть много работы, я уверен, что все в итоге будет хорошо», — сказал Пакетт «СЭ».
Также игрок высказал мнение о неудачном старте команды в FONBET чемпионате КХЛ.
«К сожалению, мы не лучшим образом начали этот сезон. Не могу говорить за всю команду. Думаю, что нам мешают какие-то личные ошибки. Но верю, что они уйдут и мы начнем играть на нашем уровне», — добавил Пакетт.
После 9 игр у «Динамо» 9 очков и девятая строчка в таблице Западной конференции КХЛ.
Денис Клесарев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -