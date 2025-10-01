Пакетт рассказал, что поменялось в «Динамо» после возвращения в тренерский штаб Козлова

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в разговоре с «СЭ» поделился мнением об изменениях в команде после увольнения старшего тренера Ильнура Гизатуллина и возвращения Вячеслава Козлова.

«Поменялся подход к игрокам. Думаю, нас такие перестановки сплотили внутри команды. Кажется, что мы начали играть жестче. Но еще есть много работы, я уверен, что все в итоге будет хорошо», — сказал Пакетт «СЭ».

Также игрок высказал мнение о неудачном старте команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«К сожалению, мы не лучшим образом начали этот сезон. Не могу говорить за всю команду. Думаю, что нам мешают какие-то личные ошибки. Но верю, что они уйдут и мы начнем играть на нашем уровне», — добавил Пакетт.

После 9 игр у «Динамо» 9 очков и девятая строчка в таблице Западной конференции КХЛ.

Денис Клесарев