Пакетт полетел на пятый матч с «Трактором», Комтуа — нет

По данным «СЭ», форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт полетел на пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (1-3).

Прошлую игру он пропускал по решению Алексея Кудашова. А Максим Комтуа, получивший травму в третьем матче, остался в Москве и точно не выйдет на лед в Челябинске.

Пятый матч серии между «Трактором» и «Динамо» состоится во вторник, 6 мая. Игра пройдет в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.