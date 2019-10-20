Пакаринен и Жайлауов получили повреждения, Бойд выведен из списка травмированых

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, сообщает официальный сайт клуба. Оба нападающих помещены в список травмированных и пропустят ближайшие матчи команды.

Между тем, из списка травмированных игроков выведен нападающий Дастин Бойд.

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