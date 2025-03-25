Ожиганов — о взаимодействии с судьями: «В этом сезоне к ним на кривой козе не подъедешь»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал о взаимодействии с судьями перед стартом плей-офф КХЛ.

— Были ли перед плей-офф какие-то разговоры с судьями об уровне допустимой борьбы?

— В этому году судьи такие, что к ним на кривой козе не подъедешь. Еще эти регистраторы им уверенности придают, поэтому разговаривать с ними вообще не хочется.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.