Ожиганов: «Думаю, у «Динамо» много поклонников в серии со СКА»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от серии против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Как вам серия?

— Предвкушение. Самая интересная серия будет. У нас много поклонников в этом противостоянии.

— Много разговоров о том, что для вас и для людей, игравших за СКА, это противостояние особенное. Так ли это?

— Да, я там играл. Понятно, что если скажу, что эта серия рядовая, то я совру.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.