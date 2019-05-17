Ожиганов стал игроком "Ак Барса"

"Ак Барс" подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Ожиганов провел 53 матча в составе "Торонто", в которых набрал 7 (3+4) очков.

В профессиональной карьере он также играл за ЦСКА, "Амур" и "Сибирь".

Ожиганов является обладателем Кубка Харламова (2011), серебряным призером молодежного чемпионата мира (2012), серебряным (2016, 2018) и бронзовым (2015) призером КХЛ.

– Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что всё это поможет "Ак Барсу" добиваться побед, - отметил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.