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Ожиганов раскритиковал качество льда на стадионе «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о качестве льда на домашнем стадионе команды «ВТБ Арене».

«После ЦСКА в команде жаловались на качество льда. 5 ноября вечером руководство арены его оценивало — даже им лед не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает», — сказал Ожиганов «СЭ».

1 ноября на пресс-конференции после матча с ЦСКА главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов также жаловался на состояние льда.

(Денис Клесарев)

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Игорь Ожиганов
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