Защитник питерского СКА Игорь Ожиганов прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Первый период прошел без особых моментов и с нашей стороны, и со стороны «Металлурга», — отметил Ожиганов. — Во втором периоде мы владели инициативой, хорошо играли в чужой зоне, хорошо менялись в ней. Были моменты, но воспользовались не всеми. В третьем периоде проиграли в концовке — получили две шайбы за четыре минуты. Это и сделало результат, — сказал Ожиганов.

— Низкая результативность? Сегодня была такая игра. Соперник хорошо строился в средней зоне, не давал нам проходить ее в пас. Мы забрасывали шайбу, а они ее выбрасывали. Также было и наоборот. Хоккей — вязкий. Команды играли хорошо тактически. Поэтому — так мало моментов, — считает Ожиганов.

После этой победы хозяева вышли на четвертое место на «Востоке» с 44 баллами, СКА второй на «Западе» с теми же 44 баллами.

(Михаил Скрыль)