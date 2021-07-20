Ожиганов: «Каждый год у СКА ожидания одни и те же. Надо просто превратить их в реальность»

Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал о предсезонной подготовке.

«На сколько процентов готов к сезону? На 70%. Еще 30 доберу на сборах и к старту сезона буду готов. Знаком ли с кем-то из новичков? Знаю Ларса Юханссона, играл с ним в ЦСКА. С ребятами, которые перешли из «Витязя», виделись в сборной.

Какие ожидания от сезона? Каждый год ожидания одни и те же. Надо просто превратить их в реальность. Болельщикам хочу пожелать терпения, до начала сезона осталось не так долго. Приходите на трибуны в той же форме и так же поддерживайте команду», — цитирует Ожиганова официальный сайт СКА.

В сезоне-2020/21 СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где уступил ЦСКА (счет в серии — 2-4).