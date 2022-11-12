Ожиганов и Бардаков смотрели матч СКА на фанатском секторе

«Сибирь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Защитник Игорь Ожиганов и нападающий Захар Бардаков не попали в заявку питерской команды на эту встречу. Вместо этого они пошли на трибуну и наблюдали за матчем вместе с фанатами.

СКА потерпел третье поражение подряд в выездном турне. Ранее петербургский клуб уступил владивостокскому «Адмиралу» (1:3) и хабаровскому «Амуру» (1:2 ОТ).

После этого матча «Сибирь» осталась на пятом месте в Восточной конференции (37 очков), СКА сохранил лидерство на Западе (50).