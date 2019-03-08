"Ожидание чуда стало самым сладким моментом этого сезона". "Спартак" поблагодарил болельщиков

"Спартак" после поражения от СКА (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что красно-белые были близки к тому, чтобы совершить чудо. В сообщении отмечается, что команду нельзя упрекнуть в равнодушии, так как игроки старались изо всех сил.

– Друзья! Настало время сказать всем вам важные слова, – отмечается в сообщении на официальном сайте. – Те, что от сердца. Конечно, тот, советский, "Спартак" приучил к тому, что цель в сезоне может быть одна – борьба за "золото". Так клуб и жил многие годы, даже целые десятилетия. Поставить такую цель сегодня – значит заведомо обмануть всех, для кого "Спартак" – это большая часть жизни.

Нет, "золото" не сегодня. Но сделать так, чтобы команду запомнили, чтобы ее игра вызывала в душе трепет, чтобы мурашки по коже и чтобы хотелось бежать на стадион или к телевизору – в наших силах. И в этом плей-офф наши парни играли для всех, для кого красный и белый – родные цвета. У нас не все получалось, но мы, согласитесь, не дали ни одного повода упрекнуть нас в равнодушии. Мы постарались сделать так, чтобы вы могли поверить – чудо возможно. Да, выяснилось, что все-таки оно – в сказках, но, возможно, ожидание этого чуда стало самым сладким моментом этого сезона.

Мы хотим сказать каждому, кто прочитает этом бесхитростные строки – спасибо! Дыхание трибун мы ощущали весь сезон. И наши сердца бились в унисон с вашими. Удивительное чувство. Чувство сопричастности команды и её болельщиков. В этом природа спорта и его главное предназначение.



Еще раз – спасибо. Болельщики были и остаются главным активом "Спартака". Мы играли для вас! И будем продолжать это делать в будущем. Увидимся!