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Сегодня, 13:45

Овечкин заявил, что хотел бы сыграть последний матч в карьере за «Динамо»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

— Евгений Кузнецов вернулся в Россию, но не в родной «Трактор», а в СКА. Вы, если будете рассматривать вариант с возвращением, вернетесь только в «Динамо»?

— У меня еще два года по контракту с «Вашингтоном», — сказал Овечкин. — Но, как я и говорил, хотел бы сыграть последний матч за родной клуб.

38-летний россиянин является воспитанником «Динамо». За московский клуб форвард выступал с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13.

С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон». Вместе с «Кэпиталз» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Александр Овечкин
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ХК Динамо (Москва)
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