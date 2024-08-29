Овечкин заявил, что хотел бы сыграть последний матч в карьере за «Динамо»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о возможном возвращении в Россию.
— Евгений Кузнецов вернулся в Россию, но не в родной «Трактор», а в СКА. Вы, если будете рассматривать вариант с возвращением, вернетесь только в «Динамо»?
— У меня еще два года по контракту с «Вашингтоном», — сказал Овечкин. — Но, как я и говорил, хотел бы сыграть последний матч за родной клуб.
38-летний россиянин является воспитанником «Динамо». За московский клуб форвард выступал с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13.
С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон». Вместе с «Кэпиталз» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.
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