Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» — «Динамо». Встреча проходит на «Арене Балашиха».

33-летний Овечкин начинал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год.

Недавно обладатель Кубка Стэнли-2018 посетил футбольный матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (0:2). Перед началом встречи он также нанес символический удар по мячу.