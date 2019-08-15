Овечкин провел символическое вбрасывание в матче «Авангард» — «Динамо». Видео
15 августа 2019, 17:15
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» — «Динамо». Встреча проходит на «Арене Балашиха».
33-летний Овечкин начинал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год.
Недавно обладатель Кубка Стэнли-2018 посетил футбольный матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (0:2). Перед началом встречи он также нанес символический удар по мячу.
Александр Овечкин на символическом вбрасывании в Балашихе «Авангард» — «Динамо» pic.twitter.com/hoW7n1XAlv— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 15, 2019