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«Молодец, побил мой рекорд». Овечкин поздравил Мичкова с вызовом в сборную России

Овечкин поздравил Мичкова с вызовом в сборную России
09:52
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал видео-обращение нападающему СКА Матвею Мичкову, который получил вызов в сборную России перед стартом Кубка «Карьялы».

«Привет, Матвей! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя все получится», — сказал Овечкин на видео.

16-летний Мичков может побить рекорд Овечкина, который дебютировал за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWEeS9PgA_S/

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Сергей Разин все материалы автора
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