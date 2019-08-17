Овечкин поздравил Барбашева с победой в Кубке Стэнли во время чествования в Москве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли в 2019 году. Сегодня Барбашев выставляет трофей в Москве на встрече с болельщиками московского «Динамо».

Овечкин записал видеообращение для Барбашева. Оба хоккеиста — воспитанники динамовского хоккея.

В видеообращении Овечкин пообещал Барбашеву, что отнимет у него Кубок Стэнли в следующем году, на что тот ответил: «Это мы еще посмотрим».