Овечкин поздравил Барбашева с победой в Кубке Стэнли во время чествования в Москве
13:03
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли в 2019 году. Сегодня Барбашев выставляет трофей в Москве на встрече с болельщиками московского «Динамо».
Овечкин записал видеообращение для Барбашева. Оба хоккеиста — воспитанники динамовского хоккея.
Кажется, что @Barbashev2295 был немного удивлен поздравлению от @ovi8 pic.twitter.com/bM0NEJET6f— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 17, 2019
В видеообращении Овечкин пообещал Барбашеву, что отнимет у него Кубок Стэнли в следующем году, на что тот ответил: «Это мы еще посмотрим».