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Овечкин поздравил Барбашева с победой в Кубке Стэнли во время чествования в Москве

13:03
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли в 2019 году. Сегодня Барбашев выставляет трофей в Москве на встрече с болельщиками московского «Динамо».

Овечкин записал видеообращение для Барбашева. Оба хоккеиста — воспитанники динамовского хоккея.

В видеообращении Овечкин пообещал Барбашеву, что отнимет у него Кубок Стэнли в следующем году, на что тот ответил: «Это мы еще посмотрим».

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