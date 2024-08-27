Овечкин посетил презентацию молодежки «Динамо»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побывал на презентации молодежной команды «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Мероприятие проходило в динамовском музее. Также его посетили Александр Мальцев, Максим Афиногенов и Алексей Кудашов. Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон молодым игрокам «Динамо».
Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть последний матч в карьере за «Динамо».
В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ , забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. Россиянин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).
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