Овечкин отреагировал на получение зарубежными хоккеистами российского гражданства

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал желание нескольких иностранных хоккеистов КХЛ получить российский паспорт.

«Кто-то получает канадское гражданство, кто-то — американское. Это все в порядке вещей», — цитирует Овечкина ТАСС.

Этим летом паспорт РФ получил американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, также в процессе получения гражданства находится канадский форвард СКА Брендан Лайпсик.