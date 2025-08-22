Овечкин наградил хоккеистов «Динамо» бронзовыми медалями за прошедший сезон

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вручил хоккеистам московского «Динамо» бронзовые медали за прошедший сезон КХЛ.

В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ «Динамо» набрало 89 очков и заняло второе место в таблице Западной конференции.

В Кубке Гагарина бело-голубые дошли до полуфинала уступил «Трактору» в серии со счетом 1-4.