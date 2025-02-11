Овечкин дал прогноз на матч «Динамо» со СКА и не оставил шансов команде Ротенберга
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин предположил исход матча FONBET чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА.
«Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счет 5:3... Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо». Почему так жестко не в пользу СКА? Потому что Роман пока только одну клюшку сделал, а надо — на всю команду», — цитирует Овечкина matchtv.ru.
«Динамо» примет на своем льду СКА во вторник, 11 февраля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
После 52 матчей бело-голубые с 68 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Питерская команда набрала 67 очков в 53 встречах и располагается на шестой позиции.
Источник: matchtv.ru
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|1
|Металлург Мг
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|19
|105
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|Авангард
|68
|47
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|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
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|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
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|36
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|78
|6
|Трактор
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|35
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|68
|34
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|30
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|Адмирал
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
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|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
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|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3
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