Овечкин дал прогноз на матч «Динамо» со СКА и не оставил шансов команде Ротенберга

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин предположил исход матча FONBET чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА.

«Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счет 5:3... Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо». Почему так жестко не в пользу СКА? Потому что Роман пока только одну клюшку сделал, а надо — на всю команду», — цитирует Овечкина matchtv.ru.

«Динамо» примет на своем льду СКА во вторник, 11 февраля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

После 52 матчей бело-голубые с 68 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Питерская команда набрала 67 очков в 53 встречах и располагается на шестой позиции.