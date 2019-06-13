Отец Владимира Тарасенко: "Сын внес большую лепту в успех "Сент-Луиса"

Тренер "Сибири" Андрей Тарасенко, отец нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, отметил вклад его сына в победу "Блюз" в Кубке Стэнли. Команда завоевала первый Кубок Стэнли в истории, обыграв в финальной серии "Бостон" 4-3.

- Впечатления отличные, команда, на которую вообще никто не надеялся, выиграла Кубок Стэнли, - цитирует ТАСС Тарасенко-старшего. - Вся команда играла хорошо, но думаю, что наш сын внес большую лепту в общий успех. На самом деле, до сих пор у меня нет ощущения того, что вся наша большая семья - обладатели Кубка Стэнли. Может, потому что очень долго к этому шли, но ребята все молодцы.

После игры сын позвонил на минуту, сказал, что ему надо идти, кубок принесли в раздевалку. Когда он приедет, я не знаю, но надеюсь, что приедет и привезет кубок.