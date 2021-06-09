Отец капитана «Локомотива» рассказал, что перестал ходить на хоккей после гибели сына

Леонид Ткаченко, отец хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в большом интервью «СЭ» заявил, что не ходит на хоккейные матчи ярославцев после трагедии 7 сентября 2011 года.

— Вы на хоккей после гибели сына ходите?

— Нет. Вообще.

— Ни одного случая?

— Один раз пришел. Затащили на какие-то съемки. Сразу сказал: приду, отсижу один период и уйду. В перерыве все быстренько сняли, начался второй период — я поднялся и ушел. Детский хоккей меня еще как-то интересует, а взрослый смотреть не могу.

— Понимаю.

— Еще и примитивный нынешний.

— Полагаете?

— Кто видел советский хоккей, тому нынешний смотреть тяжело. Все из-за уменьшения площадок. Как начали сужать — все, комбинационный хоккей умер. Встали два защитника, руки расставили — мышь не проскочит. Какой интерес?

Игрок и воспитанник ярославского клуба Иван Ткаченко погиб 7 сентября 2011 года рядом с аэропортом «Туношна» после того, как самолет с командой, летевшей на первый матч сезона-2011/12 в Минск, потерпел крушение сразу после неудачного взлета.

(Юрий Голышак)

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