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Сегодня, 13:02

Отец Хохлачева связывает последние удаления игрока в КХЛ с ошибками судей и эмоциями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» и отец Александра Хохлачева Игорь Хохлачев считает, что удаление его сына в последних матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связаны с эмоциями игрока и ошибками судей.

«Дело не столько в дисциплине, просто в игре ситуация напряжена, и могут возникать ошибки судей. В том матче, когда ему дали 20 минут, произошел несчастный случай: он бил в тело игроку, но тот выставил ногу, то есть случился рабочий момент. В последнем же случае в момент того штрафа не было никакого положения «вне игры»: он выходил в большинстве, и, конечно, было обидно, когда лайнсмен ошибся. К сожалению, все мы люди и не всегда умеем сдерживать свои эмоции. На сегодняшний день он играет в команде, где у него все комфортно. Он реально получает удовольствие от хоккея, партнеров и тренера. Обстановка в команде к этому располагает, поэтому человек играет раскованно, с удовольствием. Что Борис Миронов, что Игорь Гришин одинаково положительно относились к нему. Ему с обоими специалистами было приятно и в данный момент комфортно работать, и для хоккеиста это очень важная вещь, если не основная», — приводит слова Хохлачева ТАСС.

6 января Александр Хохлачев был удален до конца выездного матче с нижегородским «Торпедо» (2:5) за удар коленом Александра Дарьина во втором периоде. 24 января в домашней игре с минским «Динамо» (4:3 ОТ) 29-летний форвард получил 10-минутный дисциплинарный штраф в первом периоде.

Источник: https://tass.ru/sport/16890729
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
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