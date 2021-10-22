Отчисленный из «Сибири» форвард продолжит карьеру в московском «Динамо»

Отчисленный из «Сибири» форвард Антон Ведин продолжит карьеру в КХЛ. Как стало известно «СЭ», он подпишет контракт с московским «Динамо».

28-летний швед подписал соглашение с российской командой на один сезон в мае 2021 года. Контракт с хоккеистом был расторгнут 21 октября по обоюдному согласию.

Отметим, что в 2019 году Ведин подписал годичный контракт с «Чикаго». В АХЛ он провел 31 игру и набрал 17 (7+10) очков. В НХЛ у него 4 матча.

В сезоне-2021/22 Ведин провел за «Сибирь» 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка.