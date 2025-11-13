Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов вошел в пул допинг-тестирования РУСАДА
РУСАДА включило в свой обновленный расширенный пул допинг-тестирования нападающего «Спартака» Ивана Морозова, отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Всего в данный список попали 22 игрока КХЛ. В их числе еще двое спартаковцев — Никита Коростелев и Адам Ружичка, а также три хоккеиста ЦСКА — Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров.
Кроме вышеперечисленных игроков, в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА вошли Иван Бочаров и Артем Земченок (оба — «Лада»), Николай Голдобин и Никита Зайцев (оба — СКА), Анатолий Голышев и Данил Романцев (оба — «Автомобилист»), Никита Гусев и Антон Слепышев (оба — московское «Динамо»), Илья Набоков и Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Радулов и Андрей Сергеев (оба — «Локомотив»), Григорий Дронов («Трактор»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Авангард») и Сергей Широков («Сибирь»).
В пуле тестирования РУСАДА отсутствуют хоккеисты «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и «Барыса».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -