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От круга на скорость до хоккейного биатлона: названы конкурсы мастер-шоу КХЛ

16:13

Стал известен список конкурсов мастер-шоу ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ.

Откроет соревнования «Круг на скорость».

Вторым конкурсом станет «Надежная защита», в котором вратари постараются как можно дольше отражать броски игроков.

Третий конкурс — «Эстафета мастерства», где игрокам придется на время выполнять различные трюки на меткость и ловкость.

Четвертый конкурс — «Сила броска». Рекордом матчей звезд КХЛ на данный момент владеет Александр Рязанцев, бросивший шайбу со скоростью 183,7 км/ч.

Пятый конкурс — «Точность броска».

Закроет мастер-шоу «Хоккейный биатлон».

Мастер-шоу КХЛ состоится 18 января, начало — в 18.00 по московскому времени.

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