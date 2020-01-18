От круга на скорость до хоккейного биатлона: названы конкурсы мастер-шоу КХЛ
Стал известен список конкурсов мастер-шоу ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ.
Откроет соревнования «Круг на скорость».
Мастер-шоу #KHLAllStar откроет «МЕГАФОН Круг на скорость». pic.twitter.com/KKnlXIN2Op— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Вторым конкурсом станет «Надежная защита», в котором вратари постараются как можно дольше отражать броски игроков.
Во втором конкурсе Мастер-шоу #KHLAllStar, «СОГАЗ Надежная защита» придется серьезно поработать вратарям. pic.twitter.com/FpJp9GfyhU— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Третий конкурс — «Эстафета мастерства», где игрокам придется на время выполнять различные трюки на меткость и ловкость.
Самым богатым на события будет третий конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar — «ФОНБЕТ Эстафета мастерства». pic.twitter.com/xkfLmuWWt8— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Четвертый конкурс — «Сила броска». Рекордом матчей звезд КХЛ на данный момент владеет Александр Рязанцев, бросивший шайбу со скоростью 183,7 км/ч.
Побить рекорд Александра Рязанцева (183.7 км/ч) игроки постараются в 4-м конкурсе Мастер-шоу #KHLAllStar — «HANKOOK Сила броска».— КХЛ (@khl) January 18, 2020
LIVE в 18:00 мск на Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. pic.twitter.com/ocCeupjbez
Пятый конкурс — «Точность броска».
Пострелять по загорающимся мишеням — это «HAIER Точность броска», пятый конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar. pic.twitter.com/k3FMkjIuVs— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Закроет мастер-шоу «Хоккейный биатлон».
Мастер-шоу #KHLAllStar завершит «MASTERCARD Хоккейный биатлон». pic.twitter.com/IAxZKmgu70— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Мастер-шоу КХЛ состоится 18 января, начало — в 18.00 по московскому времени.