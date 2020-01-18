От круга на скорость до хоккейного биатлона: названы конкурсы мастер-шоу КХЛ

Стал известен список конкурсов мастер-шоу ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ.

Откроет соревнования «Круг на скорость».

Вторым конкурсом станет «Надежная защита», в котором вратари постараются как можно дольше отражать броски игроков.

Во втором конкурсе Мастер-шоу #KHLAllStar, «СОГАЗ Надежная защита» придется серьезно поработать вратарям. pic.twitter.com/FpJp9GfyhU — КХЛ (@khl) January 18, 2020

Третий конкурс — «Эстафета мастерства», где игрокам придется на время выполнять различные трюки на меткость и ловкость.

Самым богатым на события будет третий конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar — «ФОНБЕТ Эстафета мастерства». pic.twitter.com/xkfLmuWWt8 — КХЛ (@khl) January 18, 2020

Четвертый конкурс — «Сила броска». Рекордом матчей звезд КХЛ на данный момент владеет Александр Рязанцев, бросивший шайбу со скоростью 183,7 км/ч.

Побить рекорд Александра Рязанцева (183.7 км/ч) игроки постараются в 4-м конкурсе Мастер-шоу #KHLAllStar — «HANKOOK Сила броска».



LIVE в 18:00 мск на Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. pic.twitter.com/ocCeupjbez — КХЛ (@khl) January 18, 2020

Пятый конкурс — «Точность броска».

Пострелять по загорающимся мишеням — это «HAIER Точность броска», пятый конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar. pic.twitter.com/k3FMkjIuVs — КХЛ (@khl) January 18, 2020

Закроет мастер-шоу «Хоккейный биатлон».

Мастер-шоу КХЛ состоится 18 января, начало — в 18.00 по московскому времени.