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Оставшиеся матчи первого раунда плей-офф КХЛ пройдут без зрителей

19:29
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала ситуацию с серией плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий посещение болельщиками массовых мероприятий. Количество участников не должно превышать 5 тысяч человек, включая фанатов. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

«КХЛ приняла решение о том, что в случае, если в серии 1/4 финала Западной конференции между московскими клубам «Динамо» и «Спартак» для определения победителя понадобится седьмая встреча, то она также, как и шестой матч, пройдет без зрителей», — отмечено в заявлении.

О формате проведения матчей второго раунда плей-офф КХЛ сообщит дополнительно.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/12/467339.html

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