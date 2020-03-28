«Останься дома». «Торпедо» присоединилось к карантину

Официальный Twitter «Торпедо» опубликовал новый пост в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Нижегородцы показали болельщикам логотип, где эмблема клуба помещена в дом с надписью: «Останься дома».

«Друзья, мы не будем никого агитировать. Мы в вас не сомневаемся!», — написано в Twitter «Торпедо».

Друзья, мы не будем никого агитировать. Мы в вас не сомневаемся! https://t.co/mgXPDxZwWY pic.twitter.com/WF8SK6cBcJ — HC Torpedo (@torpedonn) March 28, 2020

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случая заражения, четыре человека умерли, выздоровело 49.