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«Останься дома». «Торпедо» присоединилось к карантину

11:55
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Официальный Twitter «Торпедо» опубликовал новый пост в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Нижегородцы показали болельщикам логотип, где эмблема клуба помещена в дом с надписью: «Останься дома».

«Друзья, мы не будем никого агитировать. Мы в вас не сомневаемся!», — написано в Twitter «Торпедо».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случая заражения, четыре человека умерли, выздоровело 49.

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