Основин и Михеев перешли из «Ак Барса» в «Трактор», Виртанен отправился в казанский клуб

«Трактор» и «Ак Барс» произвели обмен, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Состав «Трактора» пополнили форварды Вячеслав Основин и Артем Михеев, в «Ак Барс» перешел защитник Ессе Виртанен.

28-летний Виртанен провел в КХЛ 40 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «плюс 7».

25-летний Основин сыграл за казанцев в 28 встречах и набрал 8 (5+3) очков. В среднем он проводит на льду по десять с половиной минут. Форвард является воспитанником хоккейной школы «Трактор».

24-летний Михеев в основном выступал в ВХЛ за «Барс», в котором является вторым бомбардиром с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провел в этом сезоне восемь матчей.