Оскар Цибульскис продолжит карьеру в чемпионате Швеции

Защитник Оскарс Цибульскис покинет рижское «Динамо». 33-летний игрок продолжит карьеру в чемпионате Швеции в составе «Брюнэса», сообщает Expressen.

В этом регулярном чемпионате КХЛ Цибульскис провел 31 матч и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее КХЛ принял решение не доигрывать регулярный чемпионат, а в плей-офф «Динамо» не попало. Рижане уже расторгли контракты с несколькими игроками.