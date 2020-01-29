Осипова удалили до конца матча с ЦСКА за атаку арбитра

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 2:5. Защитник команды из Владивостока Александр Осипов был удален до конца матча в третьем периоде за столкновение с арбитром.

Осипов катил в центральной зоне и врезался в лайнсмена Сергея Шелянина, который катился спиной и не видел игрока.

На прошлой неделе Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала четырех игроков за аналогичные нарушения.