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Осипова удалили до конца матча с ЦСКА за атаку арбитра

15:36
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду уступил ЦСКА со счетом 2:5. Защитник команды из Владивостока Александр Осипов был удален до конца матча в третьем периоде за столкновение с арбитром.

Осипов катил в центральной зоне и врезался в лайнсмена Сергея Шелянина, который катился спиной и не видел игрока.

На прошлой неделе Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала четырех игроков за аналогичные нарушения.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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