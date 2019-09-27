КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Осипов стал игроком «Куньлуня»

11:50
Теги:

Защитник Денис Осипов подписал контракт с «Куньлунем», сообщает Twitter KHL Media. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Последние два года россиянин выступал за минское «Динамо», также он играл за «Югру», «Адмирал», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив». В КХЛ он провел 343 матча и набрал 63 (21+42) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир