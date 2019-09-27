Осипов стал игроком «Куньлуня»

Защитник Денис Осипов подписал контракт с «Куньлунем», сообщает Twitter KHL Media. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Последние два года россиянин выступал за минское «Динамо», также он играл за «Югру», «Адмирал», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив». В КХЛ он провел 343 матча и набрал 63 (21+42) очка.