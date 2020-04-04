КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Осипов получил зарплату за март в «Адмирале»

03:24
Александр Осипов. Фото photo.khl.ru
Александр Осипов. Фото photo.khl.ru
Теги:

Защитник «Адмирала» Александр Осипов в интервью «Известиям» рассказал, что за март получил зарплату. Ранее стало известно, что в следующем сезоне клуб не будет играть в КХЛ.

— Какие мысли о продолжении карьеры?

— Я пока не могу сказать, поскольку контракт у меня до 30 апреля. В связи с выходом «Адмирала» из КХЛ главное, чтобы клуб выполнил свои финансовые обязательства, выплатив мне положенные по договору деньги. А в плане продолжения моей карьеры — это уже работа агента. Он со мной на связи и держит на карандаше любые варианты. Но давать какие-то прогнозы в нынешней ситуации, сами понимаете, дело неблагодарное.

— Сейчас многие спортивные клубы договариваются о снижении зарплат своим игрокам на время карантина. «Адмирал» ничего подобного не предлагал до того, как снялся с КХЛ?

— Разговоров таких не было. В понедельник мне перевели вторую часть зарплаты за март. Так что клуб выполняет свои обязательства. Осталось только за апрель расплатиться, и мы с «Адмиралом» будем полностью в расчете.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/995424/aleksei-fomin/zarplatu-za-mart-admiral-mne-perechislil

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир