Осипов не получил зарплату за март в «Адмирале»

Защитник «Адмирала» Александр Осипов в интервью «Известиям» рассказал, что за март не получил зарплату. Ранее стало известно, что в следующем сезоне клуб не будет играть в КХЛ.

— Какие мысли о продолжении карьеры?

— Я пока не могу сказать, поскольку контракт у меня до 30 апреля. В связи с выходом «Адмирала» из КХЛ главное, чтобы клуб выполнил свои финансовые обязательства, выплатив мне положенные по договору деньги. А в плане продолжения моей карьеры — это уже работа агента. Он со мной на связи и держит на карандаше любые варианты. Но давать какие-то прогнозы в нынешней ситуации, сами понимаете, дело неблагодарное.

— Сейчас многие спортивные клубы договариваются о снижении зарплат своим игрокам на время карантина. «Адмирал» ничего подобного не предлагал до того, как снялся с КХЛ?

— Разговоров таких не было. В понедельник мне перевели вторую часть зарплаты за март. Так что клуб выполняет свои обязательства. Осталось только за апрель расплатиться, и мы с «Адмиралом» будем полностью в расчете.