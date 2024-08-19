Ортега заключил пробный контракт с «Куньлунем»

Форвард Остин Ортега заключил пробный контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба КХЛ.

16 августа «Адмирал» расторг с 30-летним американцем пробный контракт, который был заключен в мае.

Прошлый сезон Ортега провел в чемпионате Германии и набрал 35 (21+14) очков в 51 матче за «Мюнхен». В плей-офф на его счету 3 передачи в 5 играх.