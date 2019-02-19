Орсаг заявил, что весной в "Слован" придет новый инвестор

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг рассказал, почему "орлы" сейчас распродают игроков, а также заявил, что скоро в клуб придет новый инвестор.

– Клуб долго не знал, будет ли играть в КХЛ, и потому начал подготовку с большим опозданием, - приводит слова Орсага официальный сайт КХЛ. - Когда в начале июня я возглавил команду, контракты были подписаны всего у двух игроков. Состав мы начали комплектовать, когда все подходящие кандидаты на рынке оказались уже разобраны. Изначально планировалось собрать лучших словацких хоккеистов и добавить к ним несколько качественных иностранцев. Однако на практике пришлось брать тех, кто был, и создавать команду на ходу. В итоге нам не хватало ни количества, ни качества.

Почему начали отпускать игроков? Это было совместное решение. "Слован" закончит сезон 22 февраля, потом будет только тренироваться. Однако ряд наших хоккеистов выступает за сборные своих стран, перед чемпионатом мира им нужна игровая практика. Да и клубу сейчас приходится экономить. Нет никакого смысла держать в составе высокооплачиваемых игроков, когда чемпионат практически завершен. Все ждут, что будет дальше. По последней информации, новый инвестор должен прийти в клуб по окончании сезона. Говорят, что конкретика появится ближе к концу марта.

На данный момент "Слован" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции. Команда из "Братиславы" набрала 33 очка в 60 матчах и давно потеряла даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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