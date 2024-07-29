Орлов: «По своему уровню Кузнецов мог продолжать быть игроком уровня НХЛ»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о возможном возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ.
«Он не обсуждал со мной возвращение в Россию. Конечно, я удивился, как и все. По своему уровню он мог продолжать быть игроком уровня НХЛ. В любом случае пока не буду что-то больше говорить на эту тему, поскольку официально еще не объявлено о его переходе», — приводит слова Орлова «Известия».
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Кузнецов точно продолжит карьеру в КХЛ.
32-летний россиянин в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.
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