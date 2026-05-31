Ореховский, Тарасов и Заварухин покинули тренерский штаб «Автомобилиста»

Олег Ореховский, Вадим Тарасов и Алексей Заварухин покинули тренерский штаб «Автомобилиста», сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

48-летний Ореховский работал ассистентом главного тренера «Автомобилиста» с 2022 года. 49-летний Тарасов отвечал за подготовку вратарей в екатеринбургской команде с 2023 года. А 45-летний Заварухин присоединился к клубу в качестве ассистента в сезоне-2025/26.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат FONBET КХЛ на четвертом месте Восточной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4 в серии.