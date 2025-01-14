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Сегодня, 16:25

Орехов о будущем в НХЛ: «Сейчас об этом рано говорить. Идет сезон, я не думаю о контрактах»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Валерий Орехов в интервью «СЭ» прокомментировал варианты продолжения карьеры в сезоне-2025/26.

— Казахстанские коллеги написали, что в следующем сезоне вы рассматриваете продолжение карьеры в НХЛ. Это правда?

— Честно, не знаю, откуда эта информация взялась. Такой вариант всегда рассматривается. Появятся предложения — будем думать. Не появятся — будем играть здесь.

— У вас заканчивается контракт с «Металлургом». Есть размышления об НХЛ?

— Сейчас рано об этом говорить. Идет сезон, я не думаю о контрактах. Со мной еще никто не связывался по контракту — ни здесь, ни там. Я просто сосредоточен на своей игре. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне 25-летний Орехов установил личный рекорд по очкам в КХЛ, на его счету 20 (6+14) очков в 44 матчах за «Магнитку».

ХК Металлург (Магнитогорск)
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