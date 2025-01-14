Орехов о будущем в НХЛ: «Сейчас об этом рано говорить. Идет сезон, я не думаю о контрактах»
Защитник «Металлурга» Валерий Орехов в интервью «СЭ» прокомментировал варианты продолжения карьеры в сезоне-2025/26.
— Казахстанские коллеги написали, что в следующем сезоне вы рассматриваете продолжение карьеры в НХЛ. Это правда?
— Честно, не знаю, откуда эта информация взялась. Такой вариант всегда рассматривается. Появятся предложения — будем думать. Не появятся — будем играть здесь.
— У вас заканчивается контракт с «Металлургом». Есть размышления об НХЛ?
— Сейчас рано об этом говорить. Идет сезон, я не думаю о контрактах. Со мной еще никто не связывался по контракту — ни здесь, ни там. Я просто сосредоточен на своей игре. Посмотрим, что будет дальше.
В этом сезоне 25-летний Орехов установил личный рекорд по очкам в КХЛ, на его счету 20 (6+14) очков в 44 матчах за «Магнитку».
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|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
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|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -