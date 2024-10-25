Фееричный тайм-аут Жамнова в матче «Спартак» — СКА: «Должны быть все заряжены, а не этой заниматься!»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов взял тайм-аут при счете 2:3 в пользу СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы ничего не делаем для того, чтобы выиграть. Мы сами все убиваем и это неправильно. Ребят, вы можете играть, можете побеждать эту команду. Мы должны быть все заряжены, а не этой ****** заниматься, [той], что мы занимаемся ***** 10 минут. Давай, *****!» — сказал Жамнов.

После тайм-аута «Спартак» пропустил еще две шайбы и проиграл матч.

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 очками находится на 3-й строчке.