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Сегодня, 11:45

Опрос генменеджеров КХЛ: канадец Майе — лучший легионер лиги

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (4 из 21) считает лучшим легионером лиги канадского нападающего «Магнитки» Филипа Майе.

Три руководителя проголосовали за Эрика О'Делла из московского «Динамо», по два — за Дмитрия Яшкина (СКА) и Рида Буше («Авангард»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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