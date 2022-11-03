Опрос генменеджеров КХЛ: канадец Майе — лучший легионер лиги

По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (4 из 21) считает лучшим легионером лиги канадского нападающего «Магнитки» Филипа Майе.

Три руководителя проголосовали за Эрика О'Делла из московского «Динамо», по два — за Дмитрия Яшкина (СКА) и Рида Буше («Авангард»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».