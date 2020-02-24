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Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина на Востоке

14:55
Кубок Гагарина. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Кубок Гагарина. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» уступил рижскому «Динамо» со счетом 1:2. После этого в Восточной конференции определились все участники плей-офф Кубка Гагарина.

Последней командой, которая пробилась в плей-офф, стал «Нефтехимик».

Также в борьбе за Кубок Гагарина будут участвовать: «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Металлург».

Некоторые команды еще могут поменяться местами, так что пары первого раунда плей-офф пока не сформированы.

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