Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина на Востоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» уступил рижскому «Динамо» со счетом 1:2. После этого в Восточной конференции определились все участники плей-офф Кубка Гагарина.

Последней командой, которая пробилась в плей-офф, стал «Нефтехимик».

Также в борьбе за Кубок Гагарина будут участвовать: «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Металлург».

Некоторые команды еще могут поменяться местами, так что пары первого раунда плей-офф пока не сформированы.