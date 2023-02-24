Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

«Нефтехимик» обеспечил себе 8-е место в Восточной конференции по итогам ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

Таким образом, определились все 8 участников плей-офф нынешнего сезона от Востока.

Восточная конференция: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал», «Нефтехимик».

На Западе за последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу минское «Динамо» и «Спартак».