Определились все участники Кубка Гагарина-2025
Определились все команды FONBET чемпионата КХЛ, которые сыграют в Кубке Гагарина-2025.
Последним участником плей-офф стала «Сибирь». 17 марта новосибирцы дома обыграли «Барыс» (3:2) и с 68 очками поднялись на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. В результате шансов на выход в Кубок Гагарина лишился «Нефтехимик».
Участники Кубка Гагарина-2025
Восточная конференция: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Сибирь».
Западная конференция: «Локомотив», «Динамо» (Москва), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Минск), СКА, «Северсталь», «Торпедо».
Кроме того, уже определилась первая пара участников плей-офф — в первом раунде Кубка Гагарина сыграют «Локомотив», гарантировавший себе первое место в Западной конференции, и «Торпедо», которое финиширует восьмым на «Западе».
Кубок Гагарина стартует 26 марта. Действующим обладателем трофея является «Металлург». В сезоне-2023/24 магнитогорцы обыграли в финале «Локомотив» (4-0 в серии).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -