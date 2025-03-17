Определились все участники Кубка Гагарина-2025

Определились все команды FONBET чемпионата КХЛ, которые сыграют в Кубке Гагарина-2025.

Последним участником плей-офф стала «Сибирь». 17 марта новосибирцы дома обыграли «Барыс» (3:2) и с 68 очками поднялись на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. В результате шансов на выход в Кубок Гагарина лишился «Нефтехимик».

Участники Кубка Гагарина-2025

Восточная конференция: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Сибирь».

Западная конференция: «Локомотив», «Динамо» (Москва), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Минск), СКА, «Северсталь», «Торпедо».

Кроме того, уже определилась первая пара участников плей-офф — в первом раунде Кубка Гагарина сыграют «Локомотив», гарантировавший себе первое место в Западной конференции, и «Торпедо», которое финиширует восьмым на «Западе».

Кубок Гагарина стартует 26 марта. Действующим обладателем трофея является «Металлург». В сезоне-2023/24 магнитогорцы обыграли в финале «Локомотив» (4-0 в серии).