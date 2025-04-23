Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025

Стали известны все полуфинальные пары Кубка Гагарина-2025.

В среду, 23 апреля состоялись седьмые матчи в четвертьфинальных сериях «Салават Юлаев» — «Спартак» (3:2) и «Локомотив» — «Авангард» (3:2 2ОТ).

В полуфинале «Салават Юлаев» сыграет против «Локомотива», а в другой паре встретятся «Трактор» и московское «Динамо».

Серия «Локомотив» — «Салават Юлаев» стартует 27 апреля, первый и второй матч пройдут в Ярославле.

Серия «Трактор» — «Динамо» (Москва) начнется 28 апреля, первая и вторая игры состоятся в Челябинске.

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 13 мая.