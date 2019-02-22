22:34 | Хоккей — КХЛ

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

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Завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19. По его итогам определились участники первого раунда Кубка Гагарина.

Восточная конференция

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Трактор" (Челябинск)

"Барыс" (Астана) – "Торпедо" (Нижний Новгород)

"Металлург" (Магнитогорск) – "Салават Юлаев" (Уфа)

"Авангард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань)

Западная конференция

ЦСКА (Москва) – "Витязь" (Подольск)

СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва)

"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи"

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Москва)

Серии стартуют 25 и 26 февраля, первые матчи пройдут на площадках команд, указанных первыми.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2018-2019/regular/

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