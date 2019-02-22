Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19. По его итогам определились участники первого раунда Кубка Гагарина.
Восточная конференция
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Трактор" (Челябинск)
"Барыс" (Астана) – "Торпедо" (Нижний Новгород)
"Металлург" (Магнитогорск) – "Салават Юлаев" (Уфа)
"Авангард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань)
Западная конференция
ЦСКА (Москва) – "Витязь" (Подольск)
СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва)
"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи"
"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Москва)
Серии стартуют 25 и 26 февраля, первые матчи пройдут на площадках команд, указанных первыми.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2018-2019/regular/
Загрузка...