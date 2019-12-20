Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
16:13
Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
Командами будут руководить лидеры дивизионов: Алексей Кудашов (СКА, дивизион Боброва), Игорь Никитин (ЦСКА, дивизион Тарасова), Дмитрий Квартальнов («Ак Барс», дивизион Харламова), Боб Хартли («Авангард», дивизион Чернышева).
Матч звезд КХЛ пройдет 20 декабря в Москве.
Руководить командами на #KHLAllStar будут главные тренеры лидеров дивизионов в турнирной таблице КХЛ. pic.twitter.com/pVYl832W7F— КХЛ (@khl) December 20, 2019
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